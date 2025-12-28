الوطنية للانتخابات: استقبال 26 شكوى في اليوم الثاني من جولة الإعادة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم استقبال 26 شكوى من خلال الخط الساخن في اليوم الثاني بجولة الإعادة في 19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم رصد كثافات في اليوم الثاني وخصوصا في لجان السيدات بجولة الإعادة بـ 19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتوجه أحمد بنداري، بالشكر لوزارة الداخلية على جهودها في التعامل السريع مع الشكاوى الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأشار إلى أنه سيتم السماح بتمكين آخر ناخب في حرم المجمع الانتخابي من الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بـ 19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب