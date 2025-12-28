محمود فهمي: التجاوزات التي كانت تحدث أمام لجان الانتخابات شبه اختفت

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، إن الثقة في العملية الانتخابية ترجع إلى الفيتو الرئاسي الذي يعتبر نقطة تحول في العملية الانتخابية.

وأضاف محمود فهمي، في لقائه على قناة "eXtranews"، أن الناخب هو عصب العملية الانتخابية، منوها أن التجاوزات التي كانت تحدث أمام اللجان شبه اختفت خلال هذه الفترة بعد الفيتو الرئاسي لضبط العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن أي مخالفات انتخابية تؤثر على جوهر العملية الانتخابية تم التعامل معها، وهذا ما حدث من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات حينما قررت إلغاء عدد من الدوائر واللجان حدث بها مخالفات أثناء عملية التصويت.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بكافة المسارات القانونية والدستورية التي تتعلق بنزاهة الانتخابات والالتزام التام بالرقابة القضائية على الانتخابات.

وذكر أن العاشر من يناير المقبل ستنتهي معه العملية الانتخابية الأطول في تاريخ الحياة النيابية في مصر.