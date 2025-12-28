قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الوطنية للانتخابات تشكر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي
تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا
حوادث

انتهاء التصويت بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب.. وبدء فرز الأصوات باللجان الفرعية

انتخابات
انتخابات
إسلام دياب

انتهت عملية التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء اليوم الثاني من اقتراع المصريين داخل مصر، والتي أُجريت علي مدار يومي السبت والأحد، على أن تعلن اللجان العامة في هذه الدوائر الحصر العددى لأصوات الناخبين.

وبدأت اللجان الفرعية بعد غلق اللجان عمليتي الفرز والحصر العددي للأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح متنافس.


وأجريت عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث أجري التصويت أمس السبت  واليوم الأحد، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، في الدوائر التي أجرى بها التصويت على مدار يومي أمس واليوم، وهي: 
محافظة الجيزة
الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة على مقعد واحد
محافظة الفيوم
الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم على مقعد واحد
الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى على مقعدين
محافظة أسيوط
الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح على 3 مقاعد
محافظة سوهاج
الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين
الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين
الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة على مقعد واحد
الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على 3 مقاعد
الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين
الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة على مقعد واحد
الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام على مقعد واحد
محافظة قنا
الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا على مقعدين
الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص على مقعدين
الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادى على مقعدين
الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت على مقعدين
محافظة الإسكندرية
الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل على مقعد واحد
محافظة البحيرة
الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور على 3 مقاعد
الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص على مقعدين
الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود على مقعدين.

التصويت الإعادة الوطنية للانتخابات مجلس النواب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين بسوهاح

المتهمين

رشاوى انتخابية.. القبض على أنصار مرشح بسوهاج

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد