وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الجزائر يتأهل لدور الـ 16 فى أمم أفريقيا بهدف ضد بوركينا فاسو

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
حسام الحارتي

حسم منتخب الجزائر تأهله رسميا لدور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا، عقب فوزه على نظيره بوركينا فاسو، بهدف دون مقابل، على ملعب "مولاي الحسن" ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في  بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا بالمغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

ونجح رياض محرز في إحراز هدف تقدم الجزائري في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وشهدت أيضا أحداث الشوط الأول إصابة جوان حجام الذي خرج وشارك بغداد بونجاح بدلًا منه.

وشهد اللقاء حضور الشاب خالد والمدرب الجزائري الأسطوري رابح ماجر أيضًا الذي نال استحسان كبير من الجماهير.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط  بينما يأتى منتخب بوركينا فاسو فى الوصافة برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب السودان المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتواجد غينيا الاستوائية في المركز الأخير بدون أى رصيد من النقاط

وخاض الجزائر المباراة بتشكيل مكون من :-
راسة المرمى: لوكا زيدان.

- خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - سمير شرقي.

- خط الوسط: ريان آيت نوري - إبراهيم مازة - هشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر - جوين حجام.

- خط الهجوم: رياض محرز – محمد الأمين عمورة.

بينما خاض بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: هيرفى كوفي.

خط الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، آرسين كواسي.

خط الوسط: إسماعيلا ويدراوجو، جوستافو سانجارى، محمد زوجرانا.

خط الهجوم: لاندرى كابورى، دانجو واتارا، بيرتراند تراورى.

