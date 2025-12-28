الجزائر يتأهل لدور الـ 16 فى أمم أفريقيا بهدف ضد بوركينا فاسو

حسم منتخب الجزائر تأهله رسميا لدور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا، عقب فوزه على نظيره بوركينا فاسو، بهدف دون مقابل، على ملعب "مولاي الحسن" ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا بالمغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

ونجح رياض محرز في إحراز هدف تقدم الجزائري في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وشهدت أيضا أحداث الشوط الأول إصابة جوان حجام الذي خرج وشارك بغداد بونجاح بدلًا منه.

وشهد اللقاء حضور الشاب خالد والمدرب الجزائري الأسطوري رابح ماجر أيضًا الذي نال استحسان كبير من الجماهير.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بينما يأتى منتخب بوركينا فاسو فى الوصافة برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب السودان المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتواجد غينيا الاستوائية في المركز الأخير بدون أى رصيد من النقاط

وخاض الجزائر المباراة بتشكيل مكون من :-

راسة المرمى: لوكا زيدان.

- خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - سمير شرقي.

- خط الوسط: ريان آيت نوري - إبراهيم مازة - هشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر - جوين حجام.

- خط الهجوم: رياض محرز – محمد الأمين عمورة.

بينما خاض بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: هيرفى كوفي.

خط الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، آرسين كواسي.

خط الوسط: إسماعيلا ويدراوجو، جوستافو سانجارى، محمد زوجرانا.

خط الهجوم: لاندرى كابورى، دانجو واتارا، بيرتراند تراورى.