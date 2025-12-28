الوطنية للانتخابات تشكر وزارة الداخلية على التعامل السريع في البلاغات الواردة إليها

توجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر لوزارة الداخلية على التعامل السريع في البلاغات الوادرة إليها من الهيئة وتحقيق الردع ونحن جميعا مستمرين في التعامل لإنهاء هذه الظاهرة من الرشاوى الانتخابية.



وأضاف بورود شكوتين من حزب الوعى أحدها بقيام أحد المترشحين بحشد انتخابى في الفيوم وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي تعملت معهم فورا وعودتها سهولة ويسر العملية الانتخابية، وثانيها عدم السماح لمنوب أحد المترشحين بالدخول للجنة 46 الفيوم وبالتواصل مع رئيس اللجنة العامة والفرعية تبين حضور وكيل المرشح الذى له حق التصويت باللجنة ومندوبه بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.



وأوضح ورود شكوى من حزب حماة وطن بعدم السماح لمندوب بالدخول لجنة 61 غرشوط وبالتواصل تم معرفة أن اللجنة سيدات وتبين وجود 4 مندوبات للمرشحين من بينهم المنتمى للحزب المقدم للشكوى.



وأضاف أن عدد الشكاوى الواردة للهيئة 11 من سوهاج و7 من الفيوم و6 من قنا وواحدة من أسيوط وواحدة من الإسكندرية وأن الفئات العمرية التي أرسلت تلك الشكاوى من 18 سنة، حتى 30 سنة، 6 شكاوة ومن 31 سنة حتى 40 سنة 11 شكوى، ومن 41 سنة حتى 50 سنة 7 شكاوى، من 60 سنة فأكثر شكوتين، وأن عدد الذكور مرسلي الشكاوى 25 والإناث شكوى واحدة.



وأوضح تلقي غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات 26 شكوى، وأن الشكاوى عبارة عن 12 شكوى توجيه ناخبين خارج المقرات الانتخابية وتم التعامل معها وتبين عدم صحة البعض منها وهناك من تبين صحته وتم فضها بمعرفة قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و7 شكاوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالتواجد داخل اللجان الفرعية وتم إزالة تلك الشكاوى و3 شكاوى رشاوى انتخابية وتم التعامل معها وإبلاغ الأجهزة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية معهم والتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لسرعة الاستجابة في التعامل مع كافة البلاغات، وشكوتين خرق صمت انتخابى وتم رصدها وتحرير محاضر بشأنها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، في اليوم الثانى والأخير من التصويت بجولة الإعادة بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب.



ووجه بنداري جميع رؤساء اللجان الفرعية بالسماح لجميع الناخبين المتواجدين بمقرات الانتخاب بالتصويت رغم غلق اللجان في الساعة التاسعة مساء اليوم.



عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا مساء اليوم الأحد لمابعة غلق اللجان بالفرعية بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وبدء عمليتي الفرز والحصر العددي للأصوات داخل كل لجنة فرعية تمهيدا لتسليمها إلى اللجان العامة.