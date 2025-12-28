مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بين مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمصرع شخص وإصابة آخر بجروح إثر وقوع حادث تصادم بين مروحيتين بالقرب من مطار مدينة هامونتون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.





وقالت شرطة هامونتون إن "شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحيتين في جنوب ولاية نيو جيرسي اليوم الأحد".





وأضاف قائد شرطة هامونتون كيفن فريل إن "فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة في حوالي الساعة 11:25 صباحا اليوم الأحد، وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران التي التهمت المروحية.





وأوضح قائد شرطة هامونتون أنه "تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل وسيقومان بالتحقيق في الحادث".





وانتشرت مقاطع فيديو صادمة من مدينة هامونتون، بعد أن وردت أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو.





وتظهر لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى الموقع.



