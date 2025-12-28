ترامب: الولايات المتحدة تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أصبحت تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام، مشيرا ​​إلى أن المنظمة لا تساعد في حل النزاعات.

وقال ترامب: "مع كل الحروب والصراعات التي قمت بحلها وإيقافها في الأشهر الـ 11 الماضية، أو ربما ثمانية أشهر، أصبحت الولايات المتحدة بمثابة الأمم المتحدة التي لم تفعل سوى القليل جدا للمساعدة أو التسهيل".

وأكد ترامب أنه "يجب على الأمم المتحدة أن تصبح أكثر نشاطا وانخراطا في السلام العالمي".

وسبق للولايات المتحدة أن خفضت مساهماتها في الأمم المتحدة، كما اتهمها الرئيس الأمريكي، بعدم العمل على "تسوية النزاعات العالمية".

وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية نتيجة عدم استلام مستحقاتها من قبل عدة دول، بما فيها الولايات المتحدة، أكبر المساهمين وأكبر المدينين، بقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار.