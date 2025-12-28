القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص مستقلى سيارتين بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين .



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح المرشح المشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

