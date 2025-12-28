قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
وزير الخارجية: مصر قدمت 72% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة
وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص مستقلى سيارتين بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين .


بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح المرشح المشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية الدوائر الإنتخابية سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

جهود جامعية

جامعة أسوان تعلن القائمة المبدئية لمرشحي منصب عميد كلية الآثار

لقاء محافظ جنوب سيناء مع مشايخ وعواقل جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل القبائل بحضور وفود من الأردن والسعودية

صدى البلد

محافظ جنوب سيناء يلتقي مواطني المحافظة بحضور أعضاء "النواب" و"الشيوخ"

بالصور

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد