أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد خروجه من الحبس اليوم، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، وذلك بعد قضاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.



وقال بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله دايمًا، أي نجاح أو خطوة لقدّام سببها دعمكم وحبكم اللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا ما يحرمنيش منكم".



واحتفل المطرب حمو بيكا بخروجه من السجن عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

ونشر بيكا مقطع فيديو له عبر الفيس بوك وعلق قائلا : “حمو بيكا على الأسفلت".

كانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها في تخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.