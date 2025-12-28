قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل

حمو بيكا
حمو بيكا
علا محمد

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد خروجه من الحبس اليوم، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، وذلك بعد قضاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.


وقال بيكا عبر حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله دايمًا، أي نجاح أو خطوة لقدّام سببها دعمكم وحبكم اللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا ما يحرمنيش منكم".


واحتفل المطرب حمو بيكا بخروجه من السجن عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

ونشر بيكا مقطع فيديو له عبر الفيس بوك وعلق قائلا : “حمو بيكا على الأسفلت".

كانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها في تخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

مؤدي المهرجانات حمو بيكا حمو بيكا خروج حمو بيكا من الحبس بيكا مؤدي المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

مركز سيطرة الشبكة الوطنية

محافظ قنا يشهد غلق الصناديق الانتخابية ويتابع عمليه الفرز عبر الفيديو كونفرانس

دابراهيم صابر محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يشكر الرئيس السيسي لدعمه لمنظومة التعليم العالي

محافظة دمياط

تعرف على مسابقة الاستدامة البيئية بالكوبري التاريخى في دمياط

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد