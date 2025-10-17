مصر لا تقل ولا تختلف.. لميس الحديدي ترد على انتقادات أزياء مهرجان الجونة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الانتقادات الموجهة لمهرجان الجونة السينمائي بسبب الفساتين والأزياء.

وقالت الحديدي خلال تغطيتها لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025: “في حد بيقولك بس أنتم مهرجان فساتين.. الإبهار جزء من صناعة السينما، وجزء من أي مهرجان في العالم، بنشوف مهرجان كان وفينيسيا والأوسكار، كله في إبهار، ومصر لا تقل ولا تختلف عنهم، إحنا عندنا صناعة سينما من قديم الزمن”.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام حضوراً لافتاً لعدد من النجمات بإطلالات أنيقة جمعت بين الجرأة والرقي، لتمنح المهرجان أجواء من التألق والإبهار.

تألقت مجموعة من النجمات الشابات بفستانين منهم امينة خليل ونيللي كريم وتارا عماد وهدي المفتي واسماء جلال

تميزت بتصاميم عصرية وبراقة، اعتمدت على الأقمشة اللامعة والقصات الانسيابية التي أبرزت جمال القوام وأنوثة الإطلالة.