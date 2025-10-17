مدحت صالح يحيي حفلا في مهرجان الموسيقى العربية اليوم

يواصل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ33 فعالياته المتميزة في دار الأوبرا المصرية، ويحيي المطرب مدحت صالح حفلا مساء اليوم الجمعة، ضمن سلسلة من العروض المخصصة للاحتفاء بالتراث الموسيقي العربي.

وتعد هذه الحفلة هي الثانية ضمن فعاليات المهرجان التي تأتي تحت شعار "أم كلثوم"، تكريماً للراحلة أسطورة الغناء العربي التي تحمل الدورة اسمها هذا العام.

ويقدم مدحت صالح، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يعشقها محبوه، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التي أبدعها كبار الملحنين والشعراء.

يأتي ذلك في إطار تفاعل الأجيال الجديدة مع الموسيقى العربية الأصيلة، التي لطالما كانت محور اهتمام مهرجان الموسيقى العربية.

ويعد مهرجان الموسيقى العربية، الذي يُنظم سنويًا تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة العربية. وهو يستقطب مجموعة من كبار الفنانين والموسيقيين الذين يعزفون ويغنون للموسيقى العربية الأصيلة، في جوٍ من الابداع والتجديد.

الدورة الحالية للمهرجان تركز على إحياء التراث الموسيقي العربي وتقديمه للأجيال الجديدة، إلى جانب الاحتفاء بتاريخ وتنوع موسيقى الأجداد التي تركت بصمة واضحة على المشهد الفني العربي والعالمي.

حفل اليوم يعتبر فرصة رائعة لعشاق الموسيقى والغناء العربي للاستمتاع بأداء حي لأحد أشهر الأصوات في الساحة الفنية.