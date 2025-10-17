قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة ٢ جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت صالح يحيي حفلا في مهرجان الموسيقى العربية اليوم

النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح
أوركيد سامي

يواصل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ33 فعالياته المتميزة في دار الأوبرا المصرية، ويحيي المطرب مدحت صالح حفلا مساء اليوم الجمعة، ضمن سلسلة من العروض المخصصة للاحتفاء بالتراث الموسيقي العربي. 

وتعد هذه الحفلة هي الثانية ضمن فعاليات المهرجان التي تأتي تحت شعار "أم كلثوم"، تكريماً للراحلة أسطورة الغناء العربي التي تحمل الدورة اسمها هذا العام.

ويقدم مدحت صالح، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يعشقها محبوه، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التي أبدعها كبار الملحنين والشعراء. 

يأتي ذلك في إطار تفاعل الأجيال الجديدة مع الموسيقى العربية الأصيلة، التي لطالما كانت محور اهتمام مهرجان الموسيقى العربية.

ويعد مهرجان الموسيقى العربية، الذي يُنظم سنويًا تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة العربية. وهو يستقطب مجموعة من كبار الفنانين والموسيقيين الذين يعزفون ويغنون للموسيقى العربية الأصيلة، في جوٍ من الابداع والتجديد.

الدورة الحالية للمهرجان تركز على إحياء التراث الموسيقي العربي وتقديمه للأجيال الجديدة، إلى جانب الاحتفاء بتاريخ وتنوع موسيقى الأجداد التي تركت بصمة واضحة على المشهد الفني العربي والعالمي.

حفل اليوم يعتبر  فرصة رائعة لعشاق الموسيقى والغناء العربي للاستمتاع بأداء حي لأحد أشهر الأصوات في الساحة الفنية.

مدحت صالح اخبار الفن نجوم الفن مهرجان الموسيقى العربية ام كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

النجم مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا في مهرجان الموسيقى العربية اليوم

جومانا مراد

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

آمال ماهر تدعم فلسطين بأغنية للقدس في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

آمال ماهر تدعم فلسطين بأغنية للقدس في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد