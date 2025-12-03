150 فرصة عمل في شركة لتصنيع الأعلاف بالجيزة

أعلنت وزارة العمل انه بالتعاون بين مديرية عمل الجيزة والإدارة العامة للتشغيل، تم توفير 150 فرصة عمل جديدة في شركة "ناتورالي" المتخصصة في تصنيع الأغلفة.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير بيئات عمل مستقرة وآمنة.. وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن المطلوبة تشمل التخصصات التالية:55 عامل إنتاج،55 عامل تشغيل، و40 فني صيانة، والمزايا المقدمة: رواتب تصل إلى 7500 جنيهاً مصرياً، وتوفير مواصلات.

كما أوضحت أن المقابلات تبدأ اعتباراً من غدًا الخميس الموافق 4-12-2025 ،حتى اكتمال العدد، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

ودعت الوزارة الشباب الجاد الراغب في التقدم لهذه الفرص إلى التواصل عبر الرقم التالي للاستفسار وتحديد الموعد: 01096499473.