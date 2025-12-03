الأصفر يصعد عالميا.. أسعار الذهب اليوم بعد آخر زيادة

يظل الذهب أحد أبرز الأصول الملاذية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، نظرًا لقيمته الثابتة وقدرته على حماية الثروات من التضخم وتقلبات الأسواق.

وفي ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، استعاد الذهب قوته عالميًا اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، فيما سجلت الفضة مستويات قياسية جديدة، مما يعكس زيادة الطلب على المعادن النفيسة كأداة آمنة للتحوط من المخاطر الاقتصادية.

خلفية عن الذهب كملاذ آمن

يُعرف الذهب بأنه استثمار طويل الأجل يحافظ على القيمة، خاصة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة أو التضخم المرتفع، إذ يميل المستثمرون إلى تحويل أموالهم إليه عند التوقعات بانخفاض العائد على الأصول الأخرى مثل الأسهم أو العملات الرقمية.

وسجلت البنوك المركزية العالمية شراء 53 طناً من الذهب في أكتوبر الماضي، بزيادة 36% مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر شراء صافٍ شهري منذ بداية 2025، وفق مجلس الذهب العالمي.

ويعتبر الذهب أيضًا أداة تحوطية مهمة ضد المخاطر الجيوسياسية، كما أن المعادن النفيسة الأخرى، مثل الفضة والبلاديوم، تلعب دورًا تكميليًا للمستثمرين الباحثين عن التنويع وحماية رأس المال، خاصة مع تراجع المخزون الفعلي للفضة في الأسواق العالمية ونضوب مخزونات الصين، مما يعزز ارتفاع أسعارها.

تحليل الأسعار العالمية

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4,222.19 دولارًا للأوقية، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة بنحو 1%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 4,253.90 دولارًا للأوقية.

وأشار خبراء السوق إلى أن التباطؤ الاقتصادي الطفيف في البيانات الأمريكية عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما يرفع الطلب على الذهب غير المدر للعائد.

وتبقى بيانات التوظيف ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع مؤثرة على تحركات الذهب، وفق مراقبين.

الأسعار المحلية للذهب في مصر

شهد سوق الذهب المحلي استقرارًا نسبيًا اليوم بعد تراجع بسيط خلال التعاملات السابقة:

عيار 24: 6,400 جنيه للجرام

6,400 جنيه للجرام عيار 21: 5,600 جنيه للجرام

5,600 جنيه للجرام عيار 18: 4,800 جنيه للجرام

4,800 جنيه للجرام الجنيه الذهب: 44,800 جنيه

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوى قياسي عند 58.94 دولار للأوقية.

انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,636.10 دولار.

ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1,463.43 دولار للأوقية.

يعكس استقرار الذهب وارتفاع الفضة مؤشرات قوية على استمرار تفضيل المستثمرين للملاذات الآمنة، مع ترقب القرارات الاقتصادية الأمريكية القادمة.

ويظل الذهب عنصرًا أساسيًا في محافظ المستثمرين، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، كأداة لحماية الثروة وتحقيق استقرار طويل الأجل وسط تقلبات الأسواق المالية والاقتصادية.