قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
لأول مرة في مصر .. نجاح مصانع العربية للتصنيع في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية
تم استخراجهما من غزة.. حماس: سنسلم رفات 2 الإسرائيليين مساء اليوم
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
مسئول أممى يشيد بدور الشرطة المصرية فى بعثات الأمم المتحدة
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول في مواجهة فرانكفورت
فن وثقافة

ظهور خاص للراحل سليمان عيد فى برومو فيلم "حصاد الكاكا"

سليمان عيد من إعلان فيلم "موسم حصاد الكاكا"
سليمان عيد من إعلان فيلم "موسم حصاد الكاكا"
تقى الجيزاوي

طرح منذ قليل البرومو الرسمي لفيلم "موسم حصاد الكاكا" ، الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وخطف الفنان الراحل سليمان عيد الأنظار فى برومو الفيلم ، ويعد الفيلم من اخر اعماله الفنية الذى شارك فيها قبل رحيله.

فيلم موسم حصاد الكاكا 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم الممثل الإسباني إنريكي أرسي، وعدد من النجوم ابرزهم ، محمد ثروت، حمزة العيلي، محمود حافظ، ويزو، الراحل سليمان عيد، وسامي مغاوري، الفيلم إنتاج الثنائي محمد عماد ومحمد الكومي، تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

اخر اعمال سليمان عيد 

وكان آخر أعمال الراحل سليمان عيد هو فيلم"وفيها ايه يعني".

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

موسم حصاد الكاكا سليمان عيد فيلم

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

الجهاز المركزي للإحصاء

الإحصاء يستعرض تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل

جانب من فعاليات الملتقي الثالث للتصدير اكسبورت سمارت 2025”

افتتاح فعاليات الملتقى الثالث للتصدير اكسبورت سمارت 2025

جانب من اللقاء

التنظيم والإدارة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

