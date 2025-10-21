ظهور خاص للراحل سليمان عيد فى برومو فيلم "حصاد الكاكا"

طرح منذ قليل البرومو الرسمي لفيلم "موسم حصاد الكاكا" ، الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وخطف الفنان الراحل سليمان عيد الأنظار فى برومو الفيلم ، ويعد الفيلم من اخر اعماله الفنية الذى شارك فيها قبل رحيله.

فيلم موسم حصاد الكاكا

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم الممثل الإسباني إنريكي أرسي، وعدد من النجوم ابرزهم ، محمد ثروت، حمزة العيلي، محمود حافظ، ويزو، الراحل سليمان عيد، وسامي مغاوري، الفيلم إنتاج الثنائي محمد عماد ومحمد الكومي، تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

اخر اعمال سليمان عيد

وكان آخر أعمال الراحل سليمان عيد هو فيلم"وفيها ايه يعني".

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.