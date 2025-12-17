قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمرحلة الثانية

الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية
الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

انعقدت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب 2025، بالتزامن مع فتح باب الاقتراع لليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، من خلال فرق الرصد الميداني، انطلاق عملية التصويت داخل اللجان، ومدى انتظام العملية الانتخابية، وذلك عبر قنوات اتصال مفتوحة مع الأمانات الفرعية بالمحافظات.

وحرصت الغرفة المركزية على التواصل المباشر مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات، بعقد اجتماعات عبر تقنية «زووم» للاطلاع على حجم الإقبال أمام اللجان وتقييم معدلات المشاركة، مع التوجيه بضرورة الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ويدعو حزب الجبهة الوطنية جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مسيرة الديمقراطية وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.

