الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمرحلة الثانية

انعقدت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب 2025، بالتزامن مع فتح باب الاقتراع لليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، من خلال فرق الرصد الميداني، انطلاق عملية التصويت داخل اللجان، ومدى انتظام العملية الانتخابية، وذلك عبر قنوات اتصال مفتوحة مع الأمانات الفرعية بالمحافظات.

وحرصت الغرفة المركزية على التواصل المباشر مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات، بعقد اجتماعات عبر تقنية «زووم» للاطلاع على حجم الإقبال أمام اللجان وتقييم معدلات المشاركة، مع التوجيه بضرورة الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ويدعو حزب الجبهة الوطنية جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مسيرة الديمقراطية وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.