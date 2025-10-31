هدى المفتي تشارك صورا بالزي الفرعوني في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هدى المفتي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

واستخدمت هدى المفتي الذكاء الاصطناعي في تحويل صورها للزي الفرعوني.

وتعد الفنانة هدى المفتي من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائمًا يكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد هدى المفتي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر شفاه بألوان هادئة يكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وتفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمالها وأنوثتها.