وفاة عمة الفنانة ميريت عمر الحريري بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة ميريت عمر الحريري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمتها، نعمت هانم الحريري، بعد صراع طويل مع المرض. ولم تكشف ميريت عن موعد ومكان الجنازة، ولكنها عبرت عن حزنها العميق ودعت بالرحمة والمغفرة لها.

ونشرت ميريت على حسابها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي أمي الثانية نعمت هانم الحريري في ذمة الله. الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة. والدة شيرين ومرڤت محمد محمود، جدة هنا منصور وأمين وعمر كفافي. ربنا يصبركم ويصبرنا يا رب."

ميريت عمر الحريري تروي تفاصيل صراعها مع السرطان ودور الاستغفار في شفائها

في سياق آخر، كانت ميريت عمر الحريري كشفت في وقت سابق عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية، بما في ذلك تجربتها مع مرض السرطان في تصريحات تلفزيونية حيث تحدثت عن دور الاستغفار في مساعدتها على التغلب على المرض، وقالت: "صحيت الصبح لقيت عندي ورم، كنت بقعد أستغفر بالسبحة 5000 تسبيحة. الاستغفار هون عليّ المرض، مكنش قدامي حاجة غيره."

وأضافت ميريت أنها استمرت في أداء الصلوات منذ أكثر من 30 عامًا بفضل تشجيع والدها، وأكدت على أهمية الصلاة في حياتها اليومية، حيث لا تستطيع أن تتجاهل الأذان، وتحرص دائمًا على الاستيقاظ لصلاة الفجر. كما تحدثت عن طقوسها في الصيام وقالت: "كنت بصوم يوم وأفطر يوم، والدكتور هو اللي منعني بسبب المرض وقال لي اعملي إطعام."

تجسد تصريحات ميريت عمر الحريري مثالًا آخر على القوة والإيمان التي يمكن أن تحارب الصعاب وتواجه المرض بالصبر والروح القوية.