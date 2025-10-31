قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة عمة الفنانة ميريت عمر الحريري بعد صراع مع المرض

وفاة عمة الفنانة ميريت عمر الحريري
وفاة عمة الفنانة ميريت عمر الحريري
أوركيد سامي

أعلنت الفنانة ميريت عمر الحريري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمتها، نعمت هانم الحريري، بعد صراع طويل مع المرض. ولم تكشف ميريت عن موعد ومكان الجنازة، ولكنها عبرت عن حزنها العميق ودعت بالرحمة والمغفرة لها.

ونشرت ميريت على حسابها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي أمي الثانية نعمت هانم الحريري في ذمة الله. الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة. والدة شيرين ومرڤت محمد محمود، جدة هنا منصور وأمين وعمر كفافي. ربنا يصبركم ويصبرنا يا رب."

ميريت عمر الحريري تروي تفاصيل صراعها مع السرطان ودور الاستغفار في شفائها

في سياق آخر، كانت ميريت عمر الحريري كشفت في وقت سابق عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية، بما في ذلك تجربتها مع مرض السرطان في تصريحات تلفزيونية حيث تحدثت عن دور الاستغفار في مساعدتها على التغلب على المرض، وقالت: "صحيت الصبح لقيت عندي ورم، كنت بقعد أستغفر بالسبحة 5000 تسبيحة. الاستغفار هون عليّ المرض، مكنش قدامي حاجة غيره."

وأضافت ميريت أنها استمرت في أداء الصلوات منذ أكثر من 30 عامًا بفضل تشجيع والدها، وأكدت على أهمية الصلاة في حياتها اليومية، حيث لا تستطيع أن تتجاهل الأذان، وتحرص دائمًا على الاستيقاظ لصلاة الفجر. كما تحدثت عن طقوسها في الصيام وقالت: "كنت بصوم يوم وأفطر يوم، والدكتور هو اللي منعني بسبب المرض وقال لي اعملي إطعام."

تجسد تصريحات ميريت عمر الحريري مثالًا آخر على القوة والإيمان التي يمكن أن تحارب الصعاب وتواجه المرض بالصبر والروح القوية.

اخبار الفن نجوم الفن ميريت عمر الحريري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

جريمة اللبيني

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

سرقات متحف اللوفر

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

سفاح الاسماعيلية

مغرم بالسفاح ديكستر.. قصة مقـ.تل طفل على يد زميله بالإسماعيلية

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد