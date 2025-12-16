نجلاء بدر: متكفلة بأيتام بس معرفهمش وعمري ما زرتهم

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن قيامها بالتكفّل بعدد من الأيتام منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت دائمًا بعيدة عن أي ظهور إعلامي أو معرفة شخصية بينها وبين الأطفال، التزامًا منها بأن يظل الأمر خالصًا لوجه الله.



وخلال لقائها ببرنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أوضحت نجلاء بدر أنها اختارت نظام التكفّل عبر إحدى دور الأيتام، دون زيارة الدار أو مقابلة الأطفال، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بدافع إنساني ونفسي في الوقت نفسه، قائلة إنها تخشى التعلّق العاطفي الذي قد يرهقها نفسيًا حال التواصل المباشر معهم.



وأضافت أن بداية هذه الخطوة تعود إلى ما قبل زواجها بسنوات، حينما عُرض عليها المساهمة في دعم دار أيتام، ومنذ ذلك الوقت التزمت بإرسال مساهمتها الشهرية بانتظام، مؤكدة أن تواصلها مع الدار يقتصر فقط على إيصال شهري يثبت وصول المبلغ.



وأكدت نجلاء بدر أنها لا تعلم عدد الأيتام الذين يشملهم هذا الدعم، ولا تعرف أي تفاصيل عنهم، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها علنًا عن هذا الأمر، معبرة عن أملها في أن يكون ما تقدمه سببًا في رضا الله عنها وغفران ذنوبها.

وفي سياق آخر، شددت نجلاء بدر على موقفها الديني من مسألة التبني، مؤكدة أنه غير جائز شرعًا، ومعربة عن دهشتها ممن ينكرون ذلك، موضحة أنها تتمنى الأمومة، لكنها ترى أن الطفل الذي لا يمت لها أو لزوجها بصلة دم يظل أجنبيًا شرعًا، ومع تقدّمه في العمر قد تبرز إشكاليات حساسة، وهو ما يجعلها ترفض وضع نفسها أو غيرها في مواضع قد تثير الشبهات، خاصة في ظل تعقيدات الواقع الحالي.