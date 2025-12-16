قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر ينظِّم الاحتفالية السنويَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة.. غداً

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

ينظِّم الأزهر الشريف، غدًا بمركز الأزهر للمؤتمرات، الاحتفالية السنويَّة لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور: أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة لشئون الواعظات، ولفيف من علماء الأزهر وقيادات مؤسَّسات الدولة والمهتمِّين بدعم ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وتهدف الاحتفالية -التي تُقام بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة- إلى التعريف بمكانة ذوي الإعاقة في الإسلام، ودعمهم نفسيًّا واجتماعيًّا، والعمل على تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم، إضافة إلى تعرُّف احتياجاتهم، وأهم المشكلات التي تواجههم من خلال استبانة ستوزَّع على المشاركين يوم الحفل.

ويتضمَّن برنامج الاحتفالية تكريم المتميزين من ذوي الإعاقة بشهادات تقدير ودروع مقدَّمة مِنَ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحة مالية قدْرها: (10 آلاف جنيه) كتكريم من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقد رُوعي في اختيار المتميزين التنوُّع في نوع الإعاقة والجنس، ليشمل مختلِف قطاعات الأزهر الشريف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المتعاونين مِنَ الصم مع الأزهر الشريف في تعليم لغة الإشارة وتنفيذ البرامج الدعوية التي تنمِّي مهارات ذوي الإعاقة السمعيَّة.

كما سيُكرَّم الأبطال مِنْ ذوي الهِمَم من متلازمة (داون) الدارسين ببرنامج (ذوو الهِمَم في رحاب القرآن)، ضِمن البرامج الدعويَّة التي تقدِّمها واعظات الأزهر، إلى جانب تكريم المعلِّمين والطلَّاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة ذوي الإعاقة، الذين شاركوا بأعمال فنيَّة ومشغولات يدويَّة في المعرِض الفنِّي المقام على هامش الاحتفالية.

ومِنَ المقرَّر أن يُفتتح معرِض للأعمال الفنيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة مِنَ المعلِّمين والطلَّاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة في مختلِف المناطق، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعرض منتجات ضمن مبادرة (حرفتنا من تراثنا)، إضافةً إلى عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيَّات المجتمع المدني.

ذوي الإعاقة الإعاقة شيخ الأزهر الأزهر ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

متهم

مخزن مخدرات تحت الكوبرى.. سقوط اثنين من مروجى الكيف بالوراق

تعبيرية

صــانع محتوى للنيابة: عاشــرتها مـــرات وفهمتني أن عمرها 18 عاما

أرشيفية

رئيس الاستئناف يشارك بفعاليات المؤتمر الوطني حول بدائل التوقيف بالأردن

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد