الأزهر ينظِّم الاحتفالية السنويَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة.. غداً

ينظِّم الأزهر الشريف، غدًا بمركز الأزهر للمؤتمرات، الاحتفالية السنويَّة لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور: أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة لشئون الواعظات، ولفيف من علماء الأزهر وقيادات مؤسَّسات الدولة والمهتمِّين بدعم ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وتهدف الاحتفالية -التي تُقام بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة- إلى التعريف بمكانة ذوي الإعاقة في الإسلام، ودعمهم نفسيًّا واجتماعيًّا، والعمل على تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم، إضافة إلى تعرُّف احتياجاتهم، وأهم المشكلات التي تواجههم من خلال استبانة ستوزَّع على المشاركين يوم الحفل.

ويتضمَّن برنامج الاحتفالية تكريم المتميزين من ذوي الإعاقة بشهادات تقدير ودروع مقدَّمة مِنَ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحة مالية قدْرها: (10 آلاف جنيه) كتكريم من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقد رُوعي في اختيار المتميزين التنوُّع في نوع الإعاقة والجنس، ليشمل مختلِف قطاعات الأزهر الشريف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المتعاونين مِنَ الصم مع الأزهر الشريف في تعليم لغة الإشارة وتنفيذ البرامج الدعوية التي تنمِّي مهارات ذوي الإعاقة السمعيَّة.

كما سيُكرَّم الأبطال مِنْ ذوي الهِمَم من متلازمة (داون) الدارسين ببرنامج (ذوو الهِمَم في رحاب القرآن)، ضِمن البرامج الدعويَّة التي تقدِّمها واعظات الأزهر، إلى جانب تكريم المعلِّمين والطلَّاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة ذوي الإعاقة، الذين شاركوا بأعمال فنيَّة ومشغولات يدويَّة في المعرِض الفنِّي المقام على هامش الاحتفالية.

ومِنَ المقرَّر أن يُفتتح معرِض للأعمال الفنيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة مِنَ المعلِّمين والطلَّاب بقطاع المعاهد الأزهريَّة في مختلِف المناطق، ويشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعرض منتجات ضمن مبادرة (حرفتنا من تراثنا)، إضافةً إلى عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيَّات المجتمع المدني.