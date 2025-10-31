اسعدي يا مصر.. أحمد ماهر يلقي قصيدة في حب الوطن بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أشاد الفنان أحمد ماهر بعظمة مشروع المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه "أيقونة فريدة لا نظير لها في كل الدنيا"، تؤكد على روعة وعظمة الحضارة المصرية الخالدة.

وألقى أحمد ماهر في مداخلة تلفزيونية، قصيدة تعبر عن فخره بمصر، قائلا: وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف تهدي مصر أم الدنيا هذه الأيقونة الفريدة التي لا مثيل لها في العالم.

وتابع أحمد ماهر: اسعدي يا مصر، فنحن لا نبالي نوائب الدهر وأحداث الليالي، واسلمي يا مصر تفديكي قلوب الأوفياء.

واختتم حديثه بالتعبير عن فخره بانتمائه لمصر، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا عالميًا يليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها بين الأمم.