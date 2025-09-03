هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وخطفت هدى المفتي أنظار جمهورها بإطلالة جريئة لافتة، مرتدية فستان مشجر باللون الأزرق بفتحة من الجمب ،وحازت الصورة أعجاب متابعيها.

وتعد الفنانة هدى المفتي من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائمًا يكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى المفتي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر شفاه بألوان هادئة يكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وتفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمالها وأنوثتها.