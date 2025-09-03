قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
أتربة نتيجة صيانة المبنى.. محافظة القاهرة تنفي تصاعد أدخنة من سنترال رمسيس
لوفيجارو : تركيا تطمح للتفوق على فرنسا ببناء أكبر حاملة طائرات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدي المفتي
هدي المفتي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وخطفت هدى المفتي أنظار جمهورها  بإطلالة جريئة لافتة، مرتدية فستان مشجر باللون الأزرق بفتحة من الجمب ،وحازت الصورة أعجاب متابعيها.

وتعد الفنانة هدى المفتي من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائمًا يكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى المفتي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر شفاه بألوان هادئة يكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وتفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمالها وأنوثتها.

هدي المفتي صور هدي المفتي اطلالات هدي المفتي اعمال هدي المفتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

جانب من الاجتماع

مصر تشارك في احتفالات الصين بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية

جانب من الاجتماع

اتحاد الغرف التجارية : صادرات مصر إلى السودان تشهد انتعاشًا تدريجيًا

ارشيفسه

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش للشهر السادس

بالصور

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

