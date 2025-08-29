قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
بالصور

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وتألقت هدى المفتي في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية «توب» حمالات باللون الأسود وبنطلون باللون الأخضر.

وتعد الفنانة هدى المفتي من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائمًا يكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى المفتي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر شفاه بألوان هادئة يكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وتفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمالها وأنوثتها.

May be an image of 2 people and people smiling
بالحمالات الاسودهدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها هدى المفتى صور هدى المفتى

