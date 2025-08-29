هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وتألقت هدى المفتي في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية «توب» حمالات باللون الأسود وبنطلون باللون الأخضر.

وتعد الفنانة هدى المفتي من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائمًا يكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى المفتي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر شفاه بألوان هادئة يكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وتفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمالها وأنوثتها.