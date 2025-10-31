قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

برومو الحلقة 6 من مسلسل ميرا وسليم.. مفاجآت ودراما مؤثرة

باريش اردوتش و هاندا
أوركيد سامي

حظي البرومو الترويجي للحلقة السادسة من مسلسل "ميرا وسليم"  بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الإعلان لحظات مكثّفة من الدراما العاطفية التي تجمع بين الزوجين ميرا وسليم، ويعد المسلسل أحد أبرز الأعمال التركية التي أُعيدت في نسخته التركية عن الدراما الكورية الشهيرة Queen of Tears.

برومو الحلقة 6 يكشف عن صراع مؤلم

القناة الرسمية للمسلسل على "إنستجرام" نشرت البرومو المثير، مصحوباً بتعليق لافت: "نعم، أنت محق.. لقد خنتك في المحكمة!"، في إشارة إلى التطورات الدرامية التي تنتظر المشاهدين في الحلقة المقبلة.

البرومو كشف عن مواجهات قاسية بين الزوجين، حيث تتصاعد التوترات بسبب الخيانة والندم، وتُسطر لحظات مليئة بالدموع والاحتدام العاطفي.

الدراما العاطفية تزداد تعقيداً

من خلال مشاهد البرومو، يتضح أن العلاقة بين ميرا وسليم تزداد تعقيداً، حيث تتزايد الخيبات والهزائم العاطفية بينهما. يواجه كل من الزوجين تحديات مصيرية تتعلق بالثقة والخيانة، مما يضعهما أمام مفترق طرق في حياتهما الشخصية والمهنية.

“ميرا وسليم”.. قصة حب معقدة

يُذكر أن مسلسل "ميرا وسليم" هو النسخة التركية من المسلسل الكوري Queen of Tears، وتدور أحداثه حول ميرا، وريثة عائلة ثرية، التي تتنكر في شخصية متدربة داخل شركة والدها لكي تتعلم أصول العمل. خلال هذه الرحلة، تلتقي بالمحامي الطموح سليم، الذي يقع في حبها دون أن يعرف حقيقة هويتها، لتبدأ بينهما قصة حب مليئة بالمفاجآت والصراعات.

تفاعل واسع من الجمهور

منذ عرض البرومو، بدأ جمهور المسلسل في مختلف أنحاء العالم يتداول مقاطع الفيديو ويعبر عن توقعاته حول الأحداث القادمة، فيما أشار البعض إلى أن هذه الحلقة ستكون من أكثر الحلقات إثارة وتشويقاً.

مسلسل "ميرا وسليم" من بطولة النجوم هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، وينتمي إلى فئة الدراما العاطفية التي تحتل مكانة بارزة في الدراما التركية.

https://www.instagram.com/reel/DQUtIuEDKiU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

