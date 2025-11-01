نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

عبّر عدد كبير من نجوم الفن المصري عن فخرهم بافتتاح المتحف المصري الكبير، ولجأ بعضهم إلى وضع صورهم بالزي الفرعوني على تعليقاتهم، مؤكدين أنه إنجاز حضاري عالمي يعكس عظمة مصر ومكانتها الثقافية.

وقال الفنان عزيز الشافعي إن افتتاح المتحف حدث تاريخي عالمي يُبرز روعة الحاضر مثلما يُخلد عبق التاريخ، مهنئًا الشعب المصري بهذا الصرح العظيم.

فيما أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالافتتاح، واصفة المتحف بأنه “هدية مصر للعالم أجمع”.

ويُعد المتحف المصري الكبير من أبرز المشاريع الثقافية في العصر الحديث، إذ يجمع بين التراث المصري العريق والتطور المعماري المعاصر، ليصبح منارة عالمية للفن والتاريخ والحضارة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/jpjLMpAUq_Y?t=5&feature=share