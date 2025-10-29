بالشعر المصبوغ.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، صورًا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رضوى الشربيني بلوك أنيق، وغيرت لون شعرها للون البنفسجي في إطلالة خطفت أنظار جمهورها ومتابعيها.

وتصدرت الإعلامية رضوى الشربيني محرك البحث “جوجل” وذلك بعد مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 44، مؤكد أن العمر مجرد رقم فقط .

وكانت الاعلامية رضوى الشربيني قد نشرت عددًا من الصور عبر حسابها بـ«إنستجرام» معلقة: «العمر مجرد رقم.. بس النهارده بقيت أم 44 بجد».

في سياق آخر، تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن قوة صداقتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أن شخصيتها الحقيقية مختلفة تمامًا عن الصورة النمطية التي يراها البعض بسبب مواقفها الداعمة للمرأة.

وقالت بسمة مؤخرا خلال لقائها في برنامج «Gossips» إن رضوى الشربيني كانت من أكثر الداعمين لها في فترة طلاقها من الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أنها حاولت بكل الطرق أن تمنع الانفصال، وقالت مازحة: «لما كنت بتطلق، قولتلها هعمل لك بلوك لحد ما أخلص» في إشارة إلى إصرار رضوى على الإصلاح بينها وبين تامر.