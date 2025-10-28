قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
قوات الإحتلال تفجر منزلا في حي الهدف بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة
غارات إسرائيلية على مدينة غزة
دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق بمركب سياحي في قرية أصفون بإسنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال العدل: محمد فراج ممثل عنتيل وسعيد بتجربة المنصات

المنتج جمال العدل
المنتج جمال العدل
نجلاء سليمان

عبر المنتج جمال العدل عن سعادته بتجربة التعاون مع منصة يانغو بلاي في إنتاج وعرض مسلسله الجديد "ورد وشوكولاتة" المقرر طرحه خلال أيام.


وقال جمال العدل في جلسة صحفية حضرها موقع صدى البلد، إن المسلسل مستوحى من جرائم حقيقية وسيستمر على مدار سلسلة من الأعمال.


ووصف جمال العدل الفنان محمد فراج بطل مسلسل " ورد وشوكولاتة" بأنه ممثل رائع وعظيم و"عنتيل" ويثق في إجادته للأدوار.


مسلسل ورد وشوكولاتة

أطلق تطبيق يانغو بلاي لمحة حصرية لخمس دقائق من مسلسله الأصلي المنتظر "ورد وشوكولاتة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، في بداية استثنائية تؤكد ترقب الجمهور الكبير للمسلسل.

المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.

يشارك في بطولة العمل محمد فرج وزينة، إلى جانب نخبة من النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إضافةً إلى مواهب صاعدة واعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.


المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، وسيُعرض المسلسل حصريًا على تطبيق يانغو بلاي ابتداءً من 30 أكتوبر، بواقع حلقتين أسبوعيًا.

جمال العدل محمد فراج ورد وشوكولاتة زينة يانغو بلاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

عمر هشام طلعت مصطفى

عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي

التغيرات المناخية

قبل انطلاق COP30 بالبرازيل.. تحقيق الاستعادة البيئية في أفريقيا

جانب من الفاعليات

توقيع شراكة بين جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة

بالصور

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد