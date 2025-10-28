أحمد الفيشاوي يعلن بدء بروفات فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء بروفات فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"، الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، والمقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية.

وشارك "الفيشاوي" مجموعة صور من أولى بروفات العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. من بروڤات فيلم حين يكتب الحب، بطولة كوكبة من النجوم، يعرض قريبًا بالسينمات، أتمنى الفيلم ينول إعجابكم، مع حبي وتقديري".



وقد شاركت الفنانة يسرا المسعودي صورا من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع مع النجم أحمد الفيشاوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

و كتبت يسرا المسعودي: فيلم سفاح التجمع قريباً

يذكر أن فيلم سفاح التجمع تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.