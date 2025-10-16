نادية الجندي تشارك صورا من كواليس حكمت فهمي مع فاروق الفيشاوي

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس فيلم «الجاسوسة حكمت فهمي» التي جمعها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأحمد عبدالعزيز، والمنتج محمد مختار، والذي عرض عام 1994 وحقق نسبة نجاح كبيرة فور عرضه بالسينمات المصرية.

ونشرت نادية الصورة عبر "فيسبوك" معلقة :«صورة تذكارية بعتز بيها جدًا لأسرة فيلم حكمت فهمي أول يوم تصوير، تجمع أبطاله مع المخرج الكبير حسام الدين مصطفى».

نادية الجندي تتحدث عن كواليس تعاونها مع فاروق الفيشاوي

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكرياتها بصورة نادرة تجمعها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، خلال حضورها مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما «أوسكار السينما المصرية».

وعلقت الجندي على الصورة قائلة: «الله يرحمك يا فاروق، من أكتر الفنانين اللي اشتغلت معاهم وكان بينا تفاهم كبير، والناس حبيتنا جدًا مع بعض، وعملنا أحلى وأنجح الأفلام سوي».

وأضافت: «الصورة في مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوري في فيلم «أمن دولة»، وفاروق حصل على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم «فتاة من إسرائيل».

يُذكر أن الثنائي نادية الجندي وفاروق الفيشاوي تعاونا في عدد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

