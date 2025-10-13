نادية الجندي تشارك صورة مع فاروق الفيشاوي وتعلق: عملنا أنجح الأفلام سوى

شاركت الفنانة نادية الجندي صورة تجمعها بـالنجم الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت نادية الجندي : "الله يرحمك يا فاروق من أكثر الفنانين اللي اشتغلت معاهم وكان بينا تفاهم كبير والناس حبيتنا جداً مع بعض، وعملنا أحلى وأنجح الأفلام سوى".



أضافت: "الصورة في مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما، أوسكار السينما المصرية، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوري في فيلم أمن دولة وفاروق حصل على جائزة، أحسن ممثل عن دوره في فيلم فتاة من إسرائيل"

وكانت قد خطفت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أزرق واتسم بصيحة الأوف شولدر.

وانتعلت نادية الجندي حذاء بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.