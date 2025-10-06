أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب

شاركت الفنانة نادية الجندي أبرز أفلامها السينمائية، “مهمة في تل أبيب”.واعادته إلى الأذهان .

ونشرت نادية الجندي صورة لكواليس العمل عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: "فيلم مهمة في تل ابيب، تم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المخابرات المصرية، من أحب الأفلام ليا وبصمة في تاريخ السينما المصرية، عمل أفتخر به طول حياتي، وأخلد به بعد وفاتي".



وأضافت: "الفيلم من تأليف بشير الديك، وإنتاج محمد مختار، وإخراج نادر جلال".



