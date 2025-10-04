بملابس رياضية…إطلالة شبابية لـ نادية الجندي عبر إنستجرام

حرصت الفنانة نادية الجندي، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نادية الجندي ، بإطلالة شبابية لافتة بملابس رياضية ،مما نالت الصورة علي إعجاب متابعيها و جمهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقته.