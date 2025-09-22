بفستان لافت.. نادية الجندي تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان نادية الجندي

خطفت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال وعصرية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الأوف شولدر، كما تميز بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

انتعلت نادية الجندي حذاء باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.