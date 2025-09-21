تحذير من النار والغاز والكهرباء.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن كسوف الشمس

كشفت خبيرة الفلك رحاب منيعم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض التفاصيل التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول كسوف شمس 2025.

كتبت رحاب منيعم في منشورها:"هيتزامن مع كسوف 21 سبتمبر انتقال كوكب المريخ كوكب الحرب والنار والعنف من برج الميزان وده برج ينتحس ويضعف فيه لبرجه الذي يحكمه ويكون قوي جدا فيه في برج العقرب."



تابعت:"خلال انتقال المريخ من برج لبرج يزيد طاقة الحرائق والحوادث العنيفة وكلمة انفجار هنسمعها اكثر من مرة طول الاسبوعين القادمين للاسف فلازم ننتبه لطاقة النار والغاز خاصة بالقرب من المياه الاجهزة الكهربائية في الحمام والمطبخ زي السخانات والكاتيل."



أضافت خبيرة الفلك:"كل جهاز كهربائي له علاقة بطاقة الهواء مثل التكييف والمراوح والسيشوار ممكن نسمع عن حوادث عنيفة بسبب الثأر والانتقام او مشاكل نفسية على المستوى الدولي تزيد طاقة الاعمال الانتقامية والعنف وانفجارات وربما تشهد اخبار اغتيالات، اضطرابات مناخية وعواصف رعدية بشكل مفاجئ."



نصحت رحاب:"تجنب لبس اللون الاحمر يوم الاحد والاثنين والثلاثاء لأنه لون يزيد من طاقة المريخ لو مضطرين للبسه لأي سبب حاولوا تدخلوا معاه طاقة لون ازرق فاتح او ابيض حي لو مجرد شريط ع الايد او اكسسوار او ع الرأس، ونقرأ سورة الغاشية والأية الكريمة يانار كوني بردا وسلاما لتخفيف من الطاقة العبية ومن طاقة انتقال المريخ والكسوف علشان يمروا بهدوء وسلام."