فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ .. اليوم

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التغذية الكهربائية عن مغذي بيلا الإعدادية بنين، اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان أمس الثلاثاء ، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة مدارس الإعدادي - منطقة مدارس الثانوي - شارع النيل».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.