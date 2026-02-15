ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم بين ميكروباص وقطار بمدينة العلمين

حصل صدى البلد على أسماء ضحايا الحادث الذى وقع اليوم الأحد بتصادم قطار وسيارة نقل على طريق خط السكة الحديد أمام مدينة العلمين والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

أسماء المصابين فى حادث تصادم بين ميكروباص وقطار بمدينة العلمين

استقبل مستشفى العلمين جثة هامدة باسم محمود م.ا 20 سنة، كما استقبل المستشفى 3 مصابين وهم فاطمه .ع.س 16 سنة ، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج غير واعى ،سما أ.ف ،شهرين، ومصابة باشتباه، وكسر بالساق اليمنى، احمد ف.ع 37 سنة مصابة اشتباه نزيف داخلى بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

كان قد لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون من بينهم سيدة ورضيعة و رجل ، جراء وقوع حادث تصادم بين قطار ركاب، و سيارة ربع نقل بمدينة العلمين.