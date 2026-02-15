قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

10 بنوك.. انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه الان

الدولار
الدولار
آية الجارحي


انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاحد 15-2-2026، في معظم البنوك العاملة في مصر .

 أسعار الدولار اليوم الاحد

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد ضن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في بنك البركة 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاول 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 46.68 جنيه للشراء و46.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي  46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع.

