السكر والقلب.. دراسة تكشف مخاطر العيش الفينو بالمدارس

حذّرت دراسة نشرها موقع Verywell Health من أن تناول الخبز الأبيض بشكل متكرر قد يحمل مخاطر صحية على المدى الطويل.



وذكرت الدراسة أن الخبز الأبيض مصنوع من دقيق مُكرر تمت إزالة القشرة والنخالة منه، مما يقلل من محتواه من الألياف والعناصر الغذائية.

وأوضحت أن الاستهلاك المنتظم للخبز الأبيض يؤدي إلى:

ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم، وهو ما قد يرفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



زيادة الوزن والسمنة لكونه لا يمنح إحساسًا كافيًا بالشبع.

زيادة خطر أمراض القلب بسبب ارتباط الحبوب المكرّرة بالمشاكل الأيضية.



كما أشارت إلى أن استبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة يُعتبر خيارًا صحيًا يحافظ على مستويات الطاقة ويُعزز صحة الجهاز الهضمي.

مخاطر الخبز الأبيض (الفينو)



ارتفاع مؤشّر السكر في الدم / خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

الخبز الأبيض غني بالسكريات الناتجة عن معالجة القمح، يؤدي إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز.

قلة الألياف والعناصر الغذائية

بالمقارنة مع أنواع الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة، الخبز الأبيض يحتوي على ألياف أقل (لأن القشرة والنخالة تُزال أثناء التصنيع)، ما يؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويُقلل من الشبع.



زيادة احتمال زيادة الوزن والسمنة

لأن الخبز الأبيض قد لا يعطي شعورًا بالشبع، وقد يدفع لتناول سعرات حرارية أكثر مع مرور الوقت.



المصدر : Verywell Health