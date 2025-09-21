قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
زيادة أعداد السائحين 21%.. باسم حلقة: مصر تتصدّر الوجهات السياحية العالمية هذا العام |فيديو
أرسنال يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السكر والقلب.. دراسة تكشف مخاطر العيش الفينو بالمدارس

فينو
فينو
ريهام قدري

حذّرت دراسة نشرها موقع Verywell Health من أن تناول الخبز الأبيض بشكل متكرر قد يحمل مخاطر صحية على المدى الطويل.


وذكرت الدراسة أن الخبز الأبيض مصنوع من دقيق مُكرر تمت إزالة القشرة والنخالة منه، مما يقلل من محتواه من الألياف والعناصر الغذائية.
وأوضحت أن الاستهلاك المنتظم للخبز الأبيض يؤدي إلى:
ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم، وهو ما قد يرفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.


زيادة الوزن والسمنة لكونه لا يمنح إحساسًا كافيًا بالشبع.
زيادة خطر أمراض القلب بسبب ارتباط الحبوب المكرّرة بالمشاكل الأيضية.


كما أشارت إلى أن استبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة يُعتبر خيارًا صحيًا يحافظ على مستويات الطاقة ويُعزز صحة الجهاز الهضمي.

مخاطر الخبز الأبيض (الفينو)


ارتفاع مؤشّر السكر في الدم / خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني
الخبز الأبيض غني بالسكريات الناتجة عن معالجة القمح، يؤدي إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز. 

قلة الألياف والعناصر الغذائية
بالمقارنة مع أنواع الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة، الخبز الأبيض يحتوي على ألياف أقل (لأن القشرة والنخالة تُزال أثناء التصنيع)، ما يؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويُقلل من الشبع. 


زيادة احتمال زيادة الوزن والسمنة
لأن الخبز الأبيض قد لا يعطي شعورًا بالشبع، وقد يدفع لتناول سعرات حرارية أكثر مع مرور الوقت. 
 

المصدر : Verywell Health 

العيش الفينو فينو مخاطر الفينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

ترشيحاتنا

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

ارتفاع ضغط الدم

حيل سريعة لخفض ضغط الدم المرتفع في دقائق

التين

من البشرة للمعدة .. إليك فوائد التين البرشومي

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد