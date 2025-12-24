1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة

يبحث مستحقو منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتستعد وزارة العمل لصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه مع بداية عام 2026، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والعاملين في قطاعات العمل غير الرسمي.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وحدّدت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026، ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا، مع ضرورة أن تكون المهنة مُثبتة في بطاقة الرقم القومي.

كما يشترط تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة التابعة لمحل إقامته، وأن يتراوح عمره بين 20 و60 عامًا.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

تشمل منحة العمالة غير المنتظمة عددًا من الفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت أو تأمينات اجتماعية، ومن بينها المزارعون، وعمال البناء، وعمال الصيد، والحرفيون، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعملون بنظام اليومية أو الموسمية، ولا يمتلكون مظلة تأمينية.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تصرف وزارة العمل منح العمالة غير المنتظمة على مدار العام في مناسبات محددة، حيث تصرف منحة عيد الميلاد طوال شهر يناير 2026.

كما يتم صرف منحة شهر رمضان قبل بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته، في حين تصرف منحة عيد الفطر خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.



وتشمل المواعيد أيضًا منحة عيد العمال التي تصرف اعتبارا من 1 مايو وحتى نهاية الشهر، ومنحة عيد الأضحى التي تصرف قبل حلول العيد، إلى جانب منحة المولد النبوي الشريف التي تصرف مع بداية شهر ربيع الأول هجريًا.

طرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تتاح للمستفيدين إمكانية صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، أو عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة مثل فودافون كاش واتصالات كاش، وذلك وفقًا لاختيار المستفيد أثناء التسجيل.

ويشترط لصرف المنحة إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلية، إلى جانب رقم التسجيل أو الرسالة النصية التي تفيد بأحقية الصرف.