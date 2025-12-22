بورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة بعد التأهل لدور 16 ببطولة كأس مصر

قرر الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية طويلة من التدريبات في ظل فترة التوقف الطويلة الحالية.

ونجح بيراميدز في عبور الدور الأول من كأس مصر بعد الفوز على مسار بهدفين دون مقابل، ليضرب موعدا مع الجونة في دور الـ16 من البطولة.

وقرر المدير الفني أن يستأنف الفريق تدريباته مجددا بداية من يوم 3 يناير المقبل، تحضيرا لاستئناف الدوري ومباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق بيراميدز إلي دور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد تحقيق الفوز علي نظيره مسار 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى دور الـ 32 من كأس مصر.

استضاف بيراميدز نظيره نادي مسار" أحد فرق القسم الثاني" في الخامسة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

وسجل مصطفى زيكو هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 61 قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدى الهدف الثاني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وجاء التشكيل بيراميداز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حتفظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مصطفى زيكو

وتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما