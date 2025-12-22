شوط أول سلبي بين بيراميدز و مسار بكأس مصر

أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وفريق مسار التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى دور الـ 32 من كأس مصر، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي مسار" أحد فرق القسم الثاني" في الخامسة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل بيراميداز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حتفظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما