التحقيق مع المتورطين في معركة شارع العريش

تباشر الجهات المختصة مع ابطال فيديو معركة شارع العريش بفيصل عقب القاء القبض عليهم.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وتفريغ مقطع الفيديو لمواجهة المتهمين به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على جميع المتورطين في مشاجرة شارع العريش بمنطقة فيصل في الجيزة

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المشاجرة نشبت بين طرفين، الأول أحد الأشخاص مصاب بجرح بفروة الرأس، وشقيقته ونجلها “مصاب بجروح متفرقة بالجسم” وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أما الطرف الثاني مكون من شخصين “مصابين بجروح متفرقة بالجسم” جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب وقوع خلافات بينهم حول افتراش بضائعهم بالشارع محل البلاغ، وخلال ذلك تبادلوا التعدي بالضرب على بعضهم البعض، مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها.



القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول السلاح الأبيض المستخدم فى التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.