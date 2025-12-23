شوبير: مباراة زيمبابوي منحت محمد صلاح دفعة معنوية قوية

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أن تألق محمد صلاح وعمر مرموش مع منتخب مصر خلال مواجهة زيمبابوي، في ضربة بداية مشوار أمم أفريقيا، يُعد عاملًا مهمًا في استعادة الثقة لكلا اللاعبين.

وأوضح شوبير ، أن الأداء القوي لـ محمد صلاح يمنحه دفعة معنوية كبيرة بعد أزمته الأخيرة مع مدرب ليفربول آرني سلوت، في حين جاء تألق عمر مرموش في توقيت مناسب، خاصة في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف شوبير ، أن هذه المباراة ستجعل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يعيد النظر في بعض حساباته الفنية، سواء من حيث طريقة اللعب أو الجوانب الخططية، بما يخدم مصلحة الفريق في المرحلة المقبلة.