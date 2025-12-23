حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل: تحويل تسجيلات جدي إلى سجلات رقمية

أكد علاء حسني، حفيد القارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، أن الأسرة تحتفل كل عام بذكرى الشيخ سنويًا، منوها بأن الفترة الأخيرة كانت مميزة بالنسبة له، حيث تمكن من جمع التسجيلات والتراث الصوتي الكامل للشيخ، سواء الإذاعي أو الخارجي، في مصر وخارجها، وتحويلها من التسجيلات التناظرية إلى الرقمية، مع تنظيم وتوضيب شامل، ليصبح أرشيفًا للأمة.

تحويل تسجيلات القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل إلى سجلات رقمية

وأشار حفيد القارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد أهدى هذه التسجيلات للإذاعة الوطنية، حيث وزعت بعض التسجيلات في رمضان الماضي، ووعد بمواصلة التبرع بالمزيد من التسجيلات ليظل هذا التراث متاحًا للأجيال القادمة.

وأضاف حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، أنه تشرف بلقاء أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي طلب منه بعض مقتنيات الشيخ لاستخدامها في متحف إعلام القراء، لافتا إلى دعم وزارة الثقافة ممثلة في أحمد حسن ووزارة الأوقاف الدكتور أسامة، الذين طلبوا بعض مقتنيات الشيخ لإضافتها لمتحف القُرّاء في مجمع مصر الإسلامي.

ذكريات العائلة مع الشيخ مصطفى إسماعيل

وعن ذكريات العائلة مع الشيخ مصطفى إسماعيل، كشف حسني عن بعض المواقف التي صقلت مسيرة جده، ومنها بداياته بعد حفظ القرآن في قريته، حيث بدأ بالقراءة في المآتم والمجاملات، حتى لفت نظر أحد الأشخاص في طنطا الذي نصحه بإدخاله المعهد الأحمدي. ومن ثم بدأ الشيخ مصطفى إسماعيل في قراءة سور الجمعة في السيد البدوي، حتى أصبح معروفًا في طنطا، واستقطب وفودًا من مختلف المحافظات والقراء المشهورين.

وحكى حسني عن لقاءات الشيخ مصطفى مع كبار القراء، ومنهم الشيخ محمد الصيفي، الذي وصف صوته بأنه أجمل صوت سمعه في حياته، مشيرًا إلى طريقة الشيخ الفريدة في المقامات التي لم يسمعها أحد من قبل، ومكانته التي جعلت الملك فاروق يلتفت إليه ويستضيفه في القصر للقراءة في رمضان.

وأشار الحفيد إلى بعض الأحداث العجيبة في حياة الشيخ، ومنها رؤيتان قبل وفاته بأسبوع، الأولى رأى فيها نفسه يسير في الجنة ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية تحديد مكان دفنه في حديقة منزله، والتي تحقق بإذن من الرئيس وتم إقامة مسجد بعد ذلك. كما تطرق إلى أمنية الشيخ بزيارة المسجد الأقصى، والتي تحققت بدعوة الرئيس أنور السادات لأداء صلاة العيد هناك، قبل أن يعتذر لاحقًا عن دعوة الرئيس الأمريكي كارتر للقراءة في الكونغرس لأنه كان متجهًا للقدس.