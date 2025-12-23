7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الاهلي اجتماعًا مساء اليوم في مقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وأصدر مجلس إدارة النادي 7 قرارات تم الإعلان عن 6 منها وهي التجديد للمديرين، في فروع النادي المختلفة وفقًا لما يلي: خالد مرسي مديرًا لمقر الجزيرة، والعميد محمود حزين مديرًا لفرع مدينة نصر، واللواء ناصر أبو زيد مديرًا لفرع الشيخ زايد، والعميد أحمد النحاس مديرًا لفرع القاهرة الجديدة.

كما قرر المجلس التجديد لخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، ثم استعرض المجلس الرؤية التي تقدم بها العوضي والدكتور مهند مجدي، مستشار المجلس للنشاط الرياضي، لتطوير القطاع في الشقين المالي والإداري، مع تكليفهما بوضع تصوراتهما للموسم الجديد 2026/2027 للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل.

كما قرر المجلس التجديد للمهندس سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

كذلك قرر المجلس تكليف المهندس وليد مبروك، برئاسة اللجنة العليا للجان، كما قرر المجلس اختيار ريهام طوبار نائبًا للرئيس، مع تكليفهما بوضع مقترح لعمل اللجنة وأعضائها، للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل،

كما قرر المجلس تكليف عمر فراج قائمًا بأعمال نائب مدير التسويق الرياضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان هناك قرار سابع وهو مطالبة شركة الإنشاءات الرياضية بسرعة الإنتهاء من إجراءات التعاقد علي إنشاء فرع خامس للنادي.