وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة

أعلن وزير العدل التركي، فتح تحقيق بشأن سقوط طائرة محمد الحداد رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومرافقيه في أنقرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ومن جانبه قال وزير الداخلية التركي:" السلطات وصلت إلى حطام الطائرة التي كانت تقل الحداد في منطقة هيمانا قرب أنقرة".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية، مساء الثلاثاء، بتحطم طائرة خاصة من طراز «فالكون 50» كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، أثناء مغادرتها العاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، فقدان الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 8:10 مساءً، موضحا أن الطائرة طلبت هبوطًا اضطراريًا قرب منطقة حيمانة قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل كامل في تمام الساعة 8:52 مساءً.

