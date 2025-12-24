البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية

توجّه وفد على مستوى عالٍ من وزارة الزراعة برئاسة الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز للإنتاج، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد الأراضي والأمين العام للمركز، ومجموعة من خبراء مركز البحوث الزراعية والمستثمرين، بزيارة إلى بعض الشركات الكبرى في مجال الإنتاج الزراعي، خاصة إنتاج تقاوي البطاطس الجيل الأول والثاني لإنتاج أجيال أخرى من التقاوي المحلية، بهدف تقليل استيراد تقاوي البطاطس من الخارج، وإنتاج تقاوي بطاطس بأيدي مصرية، مثل شركات التحالف وغيرها.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي ودعم المستثمرين في الشراكة ضمن التنمية الزراعية.

كما زار الوفد إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية لإنتاج الشعير، لدعم الصناعة المحلية بمحاصيل زراعية محلية، وتقليل استيراد أصناف شعير المولت من الخارج.

وتم تدريب مهندسي الشركة على كيفية التغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع تطبيق بروتوكول مع مركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف محلية بدلاً من الأجنبية.