بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين

رصد موقع التتبع العالمي “فلايت رادار”، أخر إحداثيات أصدرتها طائرة القادة العسكريين الليبين، مشيرًا إلى أن طائرة Falcon 50 التابعة لشركة Harmony Jets Malta ، قد أقلعت من مطار أنقرة في تمام الساعة 17:17:24 بتوقيت UTC، وواصلت الصعود حتى وصلت إلى ارتفاع التحليق عند 32,475 قدمًا في الساعة 17:32.

وبعد دقيقة واحدة تقريبًا، وتحديدًا عند 17:33:25، أظهرت بيانات التتبع أن الطائرة تعرضت لـ هبوط مفاجئ وحاد في الارتفاع (Negative Vertical Speed) استمر لثوانٍ معدودة، وهو مؤشر غير طبيعي أثناء مرحلة التحليق.

وبحسب البيانات التفصيلية التي جرى تحليلها، ونشرها موقع “فلايت رادار”، فإن الطائرة قامت بعد ذلك مباشرة بإرسال كود الطوارئ 7700 في الساعة 17:33:33، وهو الرمز الدولي الذي يستخدمه الطيارون للإعلان عن حالة طوارئ عامة على متن الطائرة.

مشيرًا إلى أنه تم تسجيل آخر إشارة تتبع ADS-B صادرة من الطائرة في الساعة 17:41:17، أي بعد نحو 8 دقائق من إعلان حالة الطوارئ، قبل أن ينقطع الإرسال بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة هي من طراز Dassault Falcon 50، مسجلة برقم 9H-DFS (رقم المصنع MSN 185)، ويبلغ عمرها نحو 37 عامًا، وتُشغَّل بواسطة شركة Harmony Jets Malta.