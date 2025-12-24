قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ
خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو
لثلاثة مواسم .. الزمالك يُجدّد عقد نجمه الشاب محمد حمد | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن تُخالف التوقعات وتحلّق بهدوء قبل أعياد الميلاد | تفاصيل

دواجن وبيض
دواجن وبيض
آية الجارحي

على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد وما يصاحبها عادة من زيادة في الطلب، تشهد أسعار الدواجن في المزارع والأسواق حالة من الهدوء النسبي، حيث سجلت ارتفاعًا محدودًا بنحو جنيهين فقط.

وخلافًا للتوقعات بحدوث قفزات سعرية ملحوظة خلال هذه الفترة نتيجة زيادة الإقبال، حافظت الأسعار على استقرارها النسبي، مدعومة بتوازن العرض والطلب.

يذكر أن أسعار الدواجن كانت قد تراجعت من مستويات قاربت 80 جنيهًا للكيلو في مطلع الشهر الماضي، لتسجل نحو 59 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الحالية.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء  في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 59 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 69 و73 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 59 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 69 و73جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 48 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 66 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 75 و85 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 7و10 جنيهات.

الكتكوت "ساسو": 7 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 8 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 73 و78 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء الدواجن البيضاء أسعار البيض اليوم الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

برلماني: مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية

مجلس النواب

مع بدء جولة الإعادة في الدوائر الـ19 .. حالات بطلان الصوت لضمان نزاهة الانتخابات

مجلس النواب

نواب البرلمان: انضمام مدن مصرية لشبكة اليونسكو للتعلّم إنجاز وطني يعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد