سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، تراجعا بجميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بعد تراجع جمعي لسعر صرفه مقابل الجنيه، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنك الاهلي الكويتي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.



سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.