محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

تصدرت دكتورة التجميل مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد كشفها كواليس انفصالها عن الفنان.

وتتميز طليقة مكى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وكتبت الدكتورة مي كمال الدين : أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي ومش هحب بعده .. وبعلن انفصالي للمرة المليون ربنا يوفقه في حياته.

و أضافت : أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة”.



وقالت الدكتورة مي كمال الدين، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، أنا حاصلة على دكتوراة بفضل الله وأمي والداعم القوي ليا كان أحمد".







أضافت: "أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كدة عني ، أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له اني أدعيله وربنا ألهمني.. أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله .لأنه هو كان سبب رئيسي لتحول حياتي إلى الافضل، وأول عمرة ليا كان بفضل الله ودعمه القوي ليا".



وتابعت الدكتورة مي كمال الدين: "وقفته جنبي في تعبي لأكتر من مرة، أحمد مكي مش أي شخص بالنسبالي ده روحي وابني، أحمد ..شكرا انك كنت بحياتي وإن الله جمعنا ببعض يوم من الأيام".



وأوضحت: "أنا راضية بقضاء الله وقدره، ومش هقدر أعاند ارادة الله، لكن عمري ما هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض، ولا أملك غير حسبي الله ونعم الوكيل ، يا رب يصرفهم عنه وينور بصيرته..أنا بتمنى له حياة أجمل وربنا يوعده بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة لأنه يستاهل كل خير".

وكان تزوج الفنان أحمد مكي، مرة واحدة من والدة نجله أدهم التي انفصل عنها منذ سنوات دون الحديث أو كشف أي تفاصيل تتعلق بالانفصال أو حياته الشخصية على الإطلاق، حيث اعتاد أحمد مكي، أن يبعد كل ما يخص حياته الشخصية والعاطفية عن أعين الجمهور والإعلام.