تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
زيادة أعداد السائحين 21%.. باسم حلقة: مصر تتصدّر الوجهات السياحية العالمية هذا العام |فيديو
بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
رنا عصمت

تصدرت دكتورة التجميل مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد كشفها كواليس انفصالها عن الفنان.

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي (10)

وتتميز طليقة مكى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي (6)

وتعتمد  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي (2)

وكتبت الدكتورة مي كمال الدين : أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي ومش هحب بعده .. وبعلن انفصالي للمرة المليون ربنا يوفقه في حياته.

و أضافت : أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة”.

ده ابني وmy Soulmate».. مي كمال الدين تثير الجدل حول ارتباطها بالفنان أحمد مكي
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي


وقالت الدكتورة مي كمال الدين، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، أنا حاصلة على دكتوراة بفضل الله وأمي والداعم القوي ليا كان أحمد".


مي كمال الدين طليقة أحمد مكي (16)


أضافت: "أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كدة عني ، أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له اني أدعيله وربنا ألهمني.. أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله .لأنه هو كان سبب رئيسي لتحول حياتي إلى الافضل، وأول عمرة ليا كان بفضل الله ودعمه القوي ليا".
 

ارتبط اسمها بـ أحمد مكي .. من هي مي كمال بعد تصدرها التريند؟ (صور) | مبتدا

وتابعت الدكتورة مي كمال الدين: "وقفته جنبي في تعبي لأكتر من مرة، أحمد مكي مش أي شخص بالنسبالي ده روحي وابني، أحمد ..شكرا انك كنت بحياتي وإن الله جمعنا ببعض يوم من الأيام".


وأوضحت: "أنا راضية بقضاء الله وقدره، ومش هقدر أعاند ارادة الله، لكن عمري ما هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض، ولا أملك غير حسبي الله ونعم الوكيل ، يا رب يصرفهم عنه وينور بصيرته..أنا بتمنى له حياة أجمل وربنا يوعده بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة لأنه يستاهل كل خير".

بعد انفصالها عن أحمد مكي.. 20 صورة لـ مي كمال الدين | مصراوى

وكان تزوج الفنان أحمد مكي، مرة واحدة من والدة نجله أدهم التي انفصل عنها منذ سنوات دون الحديث أو كشف أي تفاصيل تتعلق بالانفصال أو حياته الشخصية على الإطلاق، حيث اعتاد أحمد مكي، أن يبعد كل ما يخص حياته الشخصية والعاطفية عن أعين الجمهور والإعلام.

5 صور لـ طليقة احمد مكى بعد الانفصال طليقة احمد مكى احمد مكى

